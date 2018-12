Celli: da Raggi ora si attende serietà e ritiro deleghe ad assessora

Roma – “Al ministero della Difesa si domandano chi abbia diffuso la notizia dell’esercito per tappare le buche. Dal Campidoglio nessuno risponde. Nel silenzio assenso dobbiamo immaginare che la Sindaca sia d’accordo con questa scellerata idea, che arriva dopo altre ridicolaggini diffuse sempre nel settore Lavori Pubblici”.

“Direi che con quest’ultima i romani ne hanno abbastanza: non solo sono costretti a strade pericolose, ma vengono anche presi in giro. Dall’asfalto magico, alle macchine ‘fantasma’ tappabuche, alle cure omeopatiche. Dalla Sindaca ora ci aspettiamo serieta’ e magari anche un regalo ai romani con il ritiro delle deleghe della titolare ai Lavori Pubblici”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma Svetlana Celli.