Celli: Roma discarica a cielo aperto, Raggi cosa vuole fare?

Roma – “‘La scelta di non dotare la citta’ di impianti, neppure quelli all’avanguardia che garantiscono recuperi energetici e risparmio di CO2, sta avendo l’effetto di trasformare la citta’ in una discarica a cielo aperto’. Sono le parole scritte nere su bianco nella sua Relazione annuale dall’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali. E la sindaca come risponde a questa stroncatura? Continuare a ignorare la situazione drammatica in cui si trova Roma e’ una vergogna per chi governa la Capitale. Eppure suggerimenti di buon senso arrivano anche dall’interno della stessa maggioranza. È il continuo approccio ideologico sui rifiuti che ha mandato in tilt un sistema gia’ in difficile equilibrio. C’e’ solo questo da fare a questo punto: ammettere il fallimento e, come le hanno chiesto dalla sua stessa maggioranza, chiedere scusa ai romani. E andare a casa, aggiungo io”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.