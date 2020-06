Celli: Roma-Giardinetti, mozione in Aula per riapertura

Roma – “Arriva domani in Aula la mozione per riattivare la tratta Centocelle-Giardinetti della linea ferroviaria locale Roma-Giardinetti, in attesa dell’avvio dei lavori, finanziati dal Mit, di conversione in tramvia e prolungamento. Voglio sperare che non manchi il voto favorevole della maggioranza, che a parole si e’ dimostrata disponibile. Anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato una mozione analoga. Per riattivare la linea serve innanzitutto avviare un dialogo con la Regione e con Atac per definire i termini della riapertura di una linea strategica per interi quartieri, da Centocelle a Torre Maura a Giardinetti appunto.”

“Da quando questa linea e’ stata disattivata, la linea C non e’ riuscita a sopperire il bisogno completo di mobilita’ di intere zone ora collegate alle stazioni di metropolitana solo da linee bus molto affollate. In tempi di distanziamento post Covid riattivare una linea di prossimita’ ha il significato strategico di sostenere la mobilita’ collettiva e nel contempo di agevolare le misure di sicurezza e di distanziamento, necessarie dopo la pandemia, tanto piu’ perche’ consentirebbe un collegamento diretto con Termini senza scambio a San Giovanni dove si sono registrati picchi di assembramento. La parola dell’Aula sara’ infatti il giusto stimolo a un provvedimento necessario e che molti cittadini aspettano e si augurano”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Rtr, Svetlana Celli.