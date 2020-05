Celli: Roma-Giardinetti, sì a riapertura

Roma – “Considero strategica e funzionale la riapertura della tratta Centocelle-Giardinetti della ferrovia Roma-Giardinetti, sospesa nel 2015, che consente oggettivamente un’integrazione efficace e sostenibile con la Metro C della metropolitana, la sostituzione delle linee bus 105 e 106, esercitate nella direttrice Casilina, e, fondamentale, il distanziamento sociale in ambito del Trasporto Pubblico. Pertanto, sottoscrivo punto per punto la richiesta di riattivazione inviata questa mattina, all’attenzione della Regione Lazio e di Roma Capitale, da Legambiente Lazio, l’Osservatore Regionale sui Trasporti, l’UTP-Assoutenti e dall’Associazione TrasportiAmo. Questo, come altri argomenti inerenti al comparto, saranno trattati nel meeting sui trasporti di domani pomeriggio (mercoledi’ 6 maggio ore 17 piattaforma Zoom), organizzato dalla Rete Civica dei Cittadini, che vedra’ la partecipazione dell’assessore regionale alla mobilita’ Mauro Alessandri”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.