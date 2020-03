Celli: Salvini irresponsabile, dia esempio stando a casa

Roma – “Salvini sembra scoprire la realta’ fuori dai social nel momento meno opportuno. Invece di fare l’irresponsabile, stia a casa e dia per primo il buon esempio agli italiani, dimostrando piu’ rispetto per i medici e gli infermieri in prima linea per l’emergenza coronavirus. Mentre lui fa passeggiate alla Regione Lazio c’e’ chi come l’assessore D’Amato trova soluzioni per garantire il diritto alla salute di tutti”. Cosi’ in una nota il capogruppo della lista civica RTR in Campidoglio, Svetlana Celli.