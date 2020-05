Celli: solidarietà a Raggi, minacce incompatibili con democrazia

Roma – “Ennesima strumentalizzazione dellla rabbia da parte di Casapound. E’ un momento difficile per molti cittadini, ma mai deve venire meno la solidarieta’ tra singoli e il rispetto per le istituzioni. Solidarieta’ quindi alla sindaca Raggi per quanto accaduto oggi a Ostia. Le contestazioni fanno parte della vita politica, ma le minacce sono incompatibili con la democrazia”. Cosi’ la capogruppo della LIsta Civica RTR, Svetlana Celli.