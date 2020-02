Celli: sostegno commercianti piazza Barberini con nuovo atto in Aula

Roma – “Ora la maggioranza fa mea culpa e pensa a rimborsi per i commercianti di piazza Barberini. Meglio tardi che mai. A meta’ novembre hanno bocciato la mozione che avevo presentato per la riduzione delle imposte comunali, ora la Sindaca avrebbe chiesto alla Ragioneria di valutare delle forme di indennizzo”.

“Intanto, abbiamo perso tre mesi. E in tutto questo tempo qualcuno in maggioranza ha perfino proposto un balzello al contrario, per quando riaprira’ al cento per cento la stazione, visto che la metro operativa permette incassi piu’ alti. Teorie economiche bizzarre a parte, torniamo a chiedere un sostegno ai commercianti con un nuovo atto che ho gia’ depositato in Aula, con la firma dei colleghi del Partito Democratico, per detrazioni su imposte o vere e proprie forme di indennizzo per i commercianti che hanno sofferto la chiusura della stazione Barberini”.

Cosi’ in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.