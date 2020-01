Celli: stop auto diesel certificano mancanza di reali strategie

Roma – “Blocco dei diesel privati e nessuna strategia contro l’inquinamento. Purtroppo con fermate di metropolitana chiuse e bus che prendono fuoco o mezzi circolanti molto vecchi, il sistema del trasporto pubblico non e’ in grado di offrire un’alternativa valida per gli spostamenti in citta’. Cosi’ la decisione di fermare le auto private diesel, anche quelle di ultima generazione, diventa un incubo per migliaia di romani”.

“Con la beffa dei molti bus a gasolio che circolando rischiano di peggiorare la qualita’ dell’aria. Tutto dimostra purtroppo che la logica dell’emergenza senza alcun disegno a lungo termine non basta. Roma ha bisogno di una strategia sulla mobilita’ sostenibile con investimenti e progetti”.

“I blocchi emergenziali sono la certificazione che questa strategia, per l’Amministrazione alla guida di Roma da quasi 4 anni, non esiste”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli.