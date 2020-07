Celli: su Osp maggioranza Cinque Stelle è divisa e senza numeri

Roma – “Esiste ancora una maggioranza in Campidoglio? Domanda spontanea dopo quanto visto con la proposta di delibera sulle Osp, all’ordine dei lavori da giorni e non ancora approvata, che ripropone una maggioranza divisa su tutto. Tra assessori e consiglieri contrari all’ampliamento degli spazi e della durata delle nuove regole per i tavolini all’aperto, una maggioranza senza piu’ numeri ha scelto di non votare. Quattro appelli andati deserti oggi e il ricorso alla seconda convocazione lunedi’ sono il segnale di una crisi profonda. Anche per questo non vogliono tornare in Aula, con le sedute online riescono a garantire un minimo di presenza che in presenza, tra defezioni e spaccature, non hanno piu’.”

“La citta’ e’ ostaggio purtroppo da quattro anni di queste divisioni interne e di una spaccatura evidente fra eletti e assessori: uno stallo che tiene ferma la capitale del Paese in un periodo in cui la ripresa economica dovrebbe correre, contando sull’aiuto della politica cittadina e delle istituzioni. Le beghe interne al Movimento, invece, sono le sabbie mobili che soffocano tanto le iniziative imprenditoriali quanto la voglia di rinascita dei cittadini. I dodici mesi che mancano alle nuove elezioni rischiano di essere un periodo lunghissimo di logoramento del tessuto produttivo e della capacita’ di resistenza dei romani”. Cosi’ la capogruppo della Lista Civica RTR in Campidoglio, Svetlana Celli.