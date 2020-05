Celli: tornare presto in Aula, sarebbe segnale importante per città

Roma – “Oggi faremo una riunione per la prova di voto elettronico dell’Assemblea capitolina che si dovra’ svolgere domani in video conferenza. Mi auguro che sia pero’ una prova solo finalizzata alla seduta di domani, in cui sono in votazione delibere con molti emendamenti della stessa maggioranza, che altrimenti avrebbe tempi molto lunghi per il collegamento online. Sono convinta, come hanno del resto dichiarato tutti i capigruppo anche quello di maggioranza, che si tornera’ la prossima settimana a svolgere il Consiglio in Aula Giulio Cesare. Il ritorno del Consiglio comunale in presenza fisica, nell’Aula istituzionalmente dedicata, e’ un segnale importante alla citta’ per la ripresa di una nuova normalita’ dell’attivita’ istituzionale e politica, cosi’ come avvenuto per il Consiglio della Regione Lazio e per il Parlamento”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli.