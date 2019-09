Roma – Centinaia di persone ‘convocate’ da Giorgia Meloni sono in piazza Montecitorio e dintorni per protestare contro la nascita del governo Conte bis. Momenti di tensione in via della Guglia, dove ci sono persone bloccate dalla polizia. “Fateci passare- gridano- voto subito! Voto subito!”. Dal palco allestito di fronte Montecitorio, intanto, parlano diversi esponenti di Fdi. “Questo e’ il nostro vaffa day contro i poltronari”, dicono.