Cento: Ciaccheri? Di certo esprimeremo candidato primarie

Roma – “Ciaccheri o Smeriglio sono nomi di primo piano. Ciaccheri rappresenta una nuova generazione di amministratori da promuovere e mettere in prima fila. Ad ogni modo noi dobbiamo dire chiaramente che l’area civica, ecologista e di sinistra presentera’ un candidato alle primarie, per una sfida costruttiva al candidato del Pd. Lo faremo su Roma e nei Municipi. E poi diciamo che non serve un uomo da solo al comando ma una squadra di almeno 10/15 uomini e donne, giovani e con esperienza, che con generosita’ si mettano al servizio della citta’ per i prossimi dieci anni”. Cosi’ l’esponente di Sinistra Italiana, Paolo Cento, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma, rispondendo alla domanda se il presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, o l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio fossero pronti a candidarsi a sindaco di Roma.

“‘Liberare Roma’- ha poi aggiunto Cento parlando del contenitore politico lanciato da Ciaccheri- e’ un’intuizione che vuole riaprire uno spazio pubblico di iniziativa nella citta’ e di riaggregazione sociale. Trasversale, includente, civico ma ancorato ad idee ecologiste e di sinistra a cui mi auguro che altre forze piu’ tradizionali, come Sinistra Italiana diano un contributo generoso. Liberare Roma e’ anche uno stimolo alla coalzione: c’e’ bisogno di una coalziooen nuova, democratica, solidale ed ecologista che non sia la riproposizione di un vecchio centrosinistra in cui il Pd si circonda di cespugli. Ci vuole uno spazio lago, con un’alleanza competitiva per vincere in cui ‘Liberare Roma’ puo’ sollecitare un punto di vista autonomo in grado di sfidare il Pd dentro l’alleanza. Le primarie per questo sono fondamentali, anche quelle delle idee, non per fare una sfida tra tanti piccoli pretendenti, ma perche’ rappresentano, anche nei Municipi, un grande momento di partecipazione e di inclusione”.