Cento: con idee e progetto Sinistra può vincere

Roma – “Le elezioni regionali ci danno un primo dato: lavorando bene con candidature credibili il centrodestra e Salvini sono battibili, ma non bisogna lasciarsi prendere dall’entusiasmo. A Roma, per le elezioni comunali 2021 bisogna partire da subito per una battaglia che sara’ difficilissima. Si puo’ e si deve vincere, ma per farlo serve molta umilta’ e un progetto inclusivo, largo e convincente”. Lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu in un’intervista al quotidiano ‘Il Tempo’.

“Come l’Emilia ha dimostrato- prosegue l’esponente ambientalista di Leu- si puo’ vincere solo se si mobilita una parte rilevante della societa’ civile e delle persone che non hanno casa politica. Lo stesso dovremo fare a Roma, i partiti da soli non bastano per mettere su una proposta convincente. Proprio per questo da domani inizieremo a presentare il progetto ‘Liberare Roma’ e a progettare una mobilitazione che coinvolga anche societa’ civile e associazioni.”

“L’esperienza Raggi non e’ stata positiva, e’ impensabile sostenere una sua ricandidatura, ma se dobbiamo pensare ad un fronte anti-Salvini in questa citta’ per forza devo includere anche un dialogo con i grillini, sapendo prima di tutto che ci vogliono 4 o 5 idee per la Roma del 2030, perche’ la citta’ e’ in declino da troppi anni. Calenda? Penso che questa citta’- conclude Cento- abbia bisogno di un’innovazione piu’ profonda partendo dalle esperienze amministrative di una nuova generazione. Credo che per scegliere un candidato sara’ comunque necessario fare le primarie con una contesa sui contenuti tra i diversi candidati”.