Cento: ipotizzare aumento Tari è una provocazione per città Roma

Roma – “Solo il parlare da parte della giunta Raggi di un possibile aumento della tassa dei rifiuti appare una vera e propria provocazione alla citta’”. Lo afferma in una nota Paolo Cento di Liberi e Uguali.

“Siamo di fronte ad un disastro ambientale- prosegue l’esponente della sinistra- con conseguenze possibili sulla salute di un intera popolazione, su cui pretendiamo verita’ e trasparenza nella pubblicazione di tutti i dati disponibili e non lo scaricabarile sui costi di questa emergenza”.

“Il disastro del Tmb di via Salaria era annunciato e purtroppo questo incendio lo ha drammaticamente confermato: chi in questi anni, anziche’ agire per prevenire, ha voltato la faccia da un’altra parte ora se ne assuma la responsabilita’ politica e si faccia carico dei costi aggiuntivi- conclude Cento- per evitare che Roma affoghi nei rifiuti”.