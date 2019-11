Roma – “Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini.” H. Heine

Alla vigilia della riapertura un nuovo attacco alla Pecora elettrica. È inaccettabile. Tutte le istituzioni agiscano subito per punire i responsabili. Chi brucia un luogo di incontro e cultura ferisce non solo Centocelle ma tutti i romani. Così, su Twitter, il segretario del PD Roma Andrea Casu.