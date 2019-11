Centocelle, commercianti: pronti a fare le ronde con turni di guardia

Roma – “Dobbiamo organizzarci tra commercianti per fare dei posti di guardia, anche delle ronde”. Sale la tensione nel quartiere di Centocelle, a Roma, dove la scorsa notte quattro attivita’ commerciali sono finite nel mirino di presunti ladri o vandali. Nella zona il 9 novembre scorso un incendio doloso ha distrutto il ‘Baraka bistrot’, e alcuni giorni prima la libreria ‘La Pecora elettrica’ e’ stata data alle fiamme per la seconda volta, proprio alla vigilia della riapertura. Stessa sorte era toccata, il 9 ottobre, alla pinseria ‘Cento55′ in via delle Palme. Su questi episodi indaga la Procura di Roma. “Non ce la facciamo piu’, siamo pronti a organizzarci con dei turni di vigilanza delle nostre attivita’”, dice un negoziante di via Filippo Parlatore. “A me tempo fa hanno rubato circa 70mila euro di tabacchi. Ero disperato, sul lastrico”, racconta il titolare di una tabaccheria non lontana da via dei Ciclamini. “Se non mi avessero prestato i soldi non sarei riuscito a tirare avanti. Quella volta ho dormito per una settimana seduto sul mio scooter, davanti alla tabaccheria per evitare che tornassero. È il momento di fare lo stesso”, racconta. “Non e’ possibile andare avanti cosi’, la zona e’ stata evidentemente presa di mira, dobbiamo fare qualcosa”, dice invece la titolare di un’altra attivita’ di Centocelle. Sconforto anche nelle parole di una donna che lavora in un bar non lontano dal ‘Baraka bistrot’: “Polizia e Carabinieri fanno un ottimo lavoro, ma come fanno a sorvegliarci 24 ore su 24? Non sappiamo come fare”, conclude.