Centocelle, domenica bus deviati per evento

Roma – A Roma domenica, dalle 7 alle 21, via dei Castani sara’ chiusa tra piazza dei Mirti e via dei Faggi per un evento socio-culturale. Deviate le linee di bus. Tra lunedi’ 3 e mercoledi’ 5 febbraio sono in programma i lavori di ripristino sul manto stradale di via Zabaglia. Lunedi’, martedi’ e mercoledi’ la strada sara’ chiusa tra via Galvani e via Aldo Manuzio tra le 7 e le 18. Bus deviati. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.