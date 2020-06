Centocelle, Leonori-Vagnarelli: solidarietà a proprietari palestra

Roma – “Esprimiamo vicinanza e solidarieta’ ai proprietari della palestra Haka Sport Italia, che questa notte e’ rimasta danneggiata dall’incendio doloso avvenuto a Centocelle. Si tratta dell’ennesimo episodio che avviene nel Municipio V, dopo gli incendi dei mesi scorsi a danno de ‘La Pecora elettrica’, di ‘Cento55’ e del ‘Baraka Bistrot’. La Regione Lazio, al contrario di chi utilizza queste occasioni per fare passerelle, sta mettendo in campo azioni concrete. Proprio ieri la Regione, lanciando un messaggio positivo a tutti gli abitanti del quartiere, ha annunciato che il locale de ‘La Pecora Elettrica’ diverra’ un punto di aggregazione. Inoltre, la Regione, ha stanziato 100mila euro per la riqualifica di Piazza dei Gerani e 300mila euro per aiutare gli esercenti danneggiati dall’incendio”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale dem e il segretario Pd del Municipio V Riccardo Vagnarelli.