Centocelle, Pd a Raggi: solo domande e passeggiate, servono fatti

Roma – “Nell’esprimere solidarieta’ e vicinanza ai gestori della palestra Haka Academy, chiediamo immediati provvedimenti a sostegno dell’attivita’ colpita questa notte da ignoti criminali. Lascia perplessi l’ennesima passeggiata della sindaca Raggi nel quartiere di Centocelle, per visitare i locali di via Valmontone, dati alle fiamme. Dopo i 3 negozi andati a fuoco dalla regione e’ stato pubblicato un bando da 300mila euro per ristorare dei danni sia i proprietari che i conduttori allo scopo di favorire la riapertura dei locali. La sindaca invece ancora oggi si e’ limitata a fare domande su cosa puo’ fare. Non servono domande e passeggiate ma fatti concreti per battere la criminalita’. Dalla regione sono stati stanziati 100.000 euro per riqualificare piazza dei Gerani e riaprire la Pecora elettrica: ecco una risposta su cosa fare. Anche il Campidoglio agisca di conseguenza”. Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd.