Centocelle, Pd Campidoglio: aggressione a pizzeria è sfida a istituzioni

Roma – “L’aggressione stile Chicago anni ’30 ad una pizzeria di Centocelle con tanto di bastonate e ricoveri in ospedale dei clienti e’ spaventosa e particolarmente allarmante. Nell’esprime la nostra solidarieta’ alle vittime dell’aggressione non possiamo non rilevare la gravita’ di quanto accaduto ieri sera a due passi dalla Pecora Elettrica, dal Baraka Bistrot, dalla pinseria Cento55 e dalla palestra di via Valmontone. Stiamo assistendo ad una sfida alle istituzioni. E’ l’ennesima puntata di una serie di episodi criminali che hanno come obiettivo il controllo di un quadrante della citta’. Quanto e’ successo nuovamente a Centocelle e’ inaccettabile e destabilizzante per la tenuta del tessuto sociale cittadino.2

“Un gruppo che scende da un furgone e con determinazione militare e aggredisce con le mazze i gestori e gli avventori di una pizzeria non sono un fatto occasionale di malavita. Sollecitiamo sindaca e giunta ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare la civile convivenza nel quartiere. Va spezzato al piu’ presto, con l’impegno delle istituzioni, della societa’ civile e delle associazioni, un disegno malavitoso che punta a dividersi i quartieri della capitale. L’assalto alla pizzeria di ieri non deve rimanere impunito, confidiamo nel lavoro degli inquirenti e della magistratura affinche’ sia svelato al piu’ presto il piano criminale che vorrebbe asservire ai propri interessi il quartiere di Centocelle assicurando alla giustizia gli autori dell’ennesimo episodio di violenza”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD.