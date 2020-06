Centocelle, Raggi: ennesimo attacco è inaccettabile e vergognoso

Roma – “Il raid di ieri in una pizzeria a Centocelle e’ inaccettabile e vergognoso. È l’ennesimo attacco in quella zona. Solo nell’ultimo anno sono stati appiccati incendi in cinque diversi locali: palestre, ristoranti, librerie. Esprimo la mia solidarieta’ ai proprietari della pizzeria colpita, alle persone coinvolte e ai commercianti della zona. Auguro inoltre una pronta guarigione ai due ragazzi rimasti feriti. Qualche criminale vuole seminare il panico in citta’, spaventare e intimidire. Noi, davanti a questi attacchi, non abbassiamo la guardia e andiamo avanti a testa alta”. Cosi’ in un comunicato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.