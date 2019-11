Centocelle, Veglianti: Cinque Stelle fanno appelli ma poi votano contro esigenze cittadini

Roma – “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle chiede collaborazione alle altre forze politiche per poi votare contro – in Consiglio municipale – a degli atti, senza colore, che vanno incontro alle esigenze dei cittadini. Avevo presentato una mozione per l’impianto di illuminazione del parco di via delle Palme – di fronte a ‘La Pecora Elettrica’ – prima dell’attentato, inserendolo in un ragionamento piu’ ampio di riqualificazione, ma hanno votato contro. Il m5s non e’ in grado di comprendere cosa avviene nei territori, se non a fatti compiuti. La necessita’ di illuminare il parco era oggettiva e saremmo potuti intervenire molto prima, aumentando fruibilita’ e sicurezza. Solo ora hanno provveduto con una illuminazione provvisoria. Roma non puo’ continuare ad essere prigioniera di chi non ha voglia ragionare insieme ai territori. Serve un vero cambio di rotta”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Municipio Roma 5 Stefano Veglianti.