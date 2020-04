Centrale del Latte dona a medici mascherine, tute e visiere

Roma – “Il Covid-19 e’ pandemia mondiale e l’Italia e’ tra i Paesi che piu’ stanno soffrendo questa emergenza sanitaria senza precedenti. In questa situazione critica e in virtu’ del suo essere punto di riferimento da sempre per i romani e in tutto il Lazio, Centrale del Latte di Roma ha deciso di fare la sua parte con aiuti concreti ed immediati al personale medico e sanitario in prima linea nella lotta al virus e alle fasce piu’ deboli e bisognose.”

“Centrale del Latte di Roma si impegna ogni giorno a produrre alimenti di qualita’, sicuri e buoni per il benessere delle persone, e proprio il tema della salute si riflette nella filosofia di un’azienda da sempre attenta alle esigenze territorio e che da oltre 20 anni sostiene l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ con donazioni per l’acquisto di macchinari. Questa attivita’ di sostegno, oggi piu’ che mai, si e’ tradotta in diverse iniziative di carattere sociale che mirano a facilitare l’operato di Istituzioni e Autorita’ sanitarie nell’equipaggiare efficacemente medici, infermieri e operatori per continuare al meglio la lotta a questa emergenza nazionale.”

“L’azienda ha messo a disposizione della Asl Roma 2, per il tramite della Regione Lazio, parte dei materiali e dispositivi di protezione individuale che ogni giorno vengono utilizzati nell’ambito delle operazioni produttive della sua filiera del latte. In particolare, fanno parte della donazione 100 tute Tywek, 2000 cuffie usa e getta, 150 camici monouso, oltre occhiali a mascherina e mascherine FFP3. A questo si affiancano le colazioni donate al personale sanitario del Policlinico Tor Vergata e il sostegno alla Caritas, a cui fin dal 2015 vengono donati ogni giorno 120 litri di latte, quantita’ che con l’emergenza Covid19 gia’ da 2 settimane e’ stata raddoppiata offrendo in piu’ altri generi alimentari di prima necessita’ come ciambelloni, mozzarelle e yogurt.”

“Centrale del Latte di Roma dopo Pasqua fara’ partire anche un servizio di consegne a domicilio gratuite rivolte a tutti i suoi consumatori fidelizzati over 65”. Cosi’ la Centrale del Latte in una nota. “Spirito di appartenenza e responsabilita’ sociale sono valori cardine che accompagnano Centrale del Latte di Roma fin dalla sua fondazione- afferma Maurizio Bassani, ad Centrale del Latte di Roma- In questo particolare momento di emergenza sociale, tutte le nostre persone stanno operando con passione per garantire continuita’ alla filiera alimentare e sviluppare iniziative sociali come queste per non far mancare un sostegno concreto e morale a quanti stanno facendo un lavoro straordinario per portare sollievo e benessere a chi soffre”.