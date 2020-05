Centri estivi, Diario: Municipi a guida Cinque Stelle sono pronti

Roma – “Le strutture territoriali governate dal Movimento 5 Stelle hanno lavorato in questi mesi per proporre ai bambini un programma di attivita’ di carattere educativo, ludico-ricreativo, sportivo e culturale, con l’intento di valorizzare il tempo libero, stimolare la creativita’ e la libera espressione, potenziare l’autonomia personale, le abilita’ motorie e l’autostima, aumentare il senso di responsabilita’ e di rispetto degli altri e dell’ambiente, favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarieta’ e di sostegno alle famiglie e alla genitorialita’. Particolare attenzione verra’ rivolta ai bambini disabili e/o a rischio di emarginazione sociale.”

“Per la precisione, quello che segue e’ lo stato dei lavori in corso nel dettaglio. Lo precisiamo per rispondere ai colleghi del Pd, che da una settimana sono molto impegnati a comunicare sul tema dei centri estivi, senza pero’ avere niente di concreto da dire. E proprio per questo, non avendo notizie da comunicare sul loro operato, sprecano tempo e parole per denigrare quello altrui. Utilizzando, tra l’altro, un linguaggio offensivo e volgare. D’altronde la violenza dei toni, si sa, e’ direttamente proporzionale alla debolezza degli argomenti”. Cosi’ in un comunicato Angelo Diario, presidente commissione Sport Roma Capitale.

Ecco il dettaglio: Municipio IV. Il 12 maggio la Giunta ha approvato una direttiva con l’utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 285/97 che va nella direzione indicata in premessa. Municipio XI. Gli atti per l’affidamento del servizio, che si articola in due lotti e comprende anche il trasporto e la refezione, con procedura negoziata sul MePA, sono stati predisposti. Rispetto agli anni passati si potrebbe prevedere un diverso periodo delle attivita’, dalla seconda meta’ di luglio fino al 10 di agosto, rispetto al consueto mese di luglio ed una maggiore diversificazione delle iniziative, quindi non solo attivita’ in piscina ma anche nel verde.

Municipio XV. Il Municipio ha terminato procedura da indagine di mercato, alla quale hanno risposto 8 organismi. Il servizio e’ stato suddiviso in 4 lotti per ricoprire tutto il territorio in due turni (30 giugno – 10 luglio / 13 luglio – 24 luglio) con copertura per 235 utenti, di cui 12 riservati ai minori segnalati sai servizi sociali. Municipio XII. Il bando per i centri estivi municipali e’ partito ed e’ stato approvato un indirizzo per affidare tutte le aree esterne delle scuole che non sono oggetto di affidamento in corso. Municipio IX. L’avviso per i centri estivi e’ stato pubblicato, riservando il 20% dei posti ai bambini con particolare fragilita’ segnalati dai servizi sociali.

Municipio XIII. Il Municipio prevede che le asd che gestiscono le palestre scolastiche possano utilizzarle anche per i centri estivi. Oltre a questi, la Giunta sta lavorando a centri estivi aggiuntivi con l’utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 285/97. Municipio X. Il Municipio non bandisce avvisi pubblici per campi estivi, se non per i bambini con disabilita’. Quest’anno si e’ proceduto optando per l’assistenza domiciliare, senza bandi. Municipio VII. L’avviso pubblico e’ stato predisposto e sara’ pubblicato nei prossimi giorni. Municipi V, VI e XIV. Gli uffici sono al lavoro per la predisposizione dell’avviso pubblico.