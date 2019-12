Roma – In vista della arrivo della forte ondata di maltempo prevista per domani, alle 18.30 aprira’ il Centro operativo comunale nella sede della Protezione civile di Roma Capitale. È quanto si apprende dal Campidoglio. Nella giornata di domani sono attesi temporali e venti di burrasca, in particolare nella zona del litorale dove c’e’ il rischio di forti mareggiate.