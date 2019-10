Cerquoni: dimissioni Raggi per manifesta incapacità sono unica via

Roma – “Le dimissioni del CDA di AMA certificano il fallimento del Sindaco Raggi. L’incompetenza di questa giunta comunale sta affossando la nostra città. Nessuna strategia per uscire dall’emergenza e nessuna ipotesi reale di impianti. Insieme con Zingaretti, nelle ultime settimane improvvisamente diventato un amico, stanno facendo vivere i cittadini romani in condizioni di degrado vergognoso.

L’unica via sono le dimissioni per manifesta incapacità”. Lo dichiara in una nota Flavia Cerquoni, referente lega per Roma Capitale.