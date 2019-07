Cerroni ‘annuncia’ Di Battista cadidato sindaco: nessuno ha fatto dei rifiuti ciò che ho fatto io

Roma – “Nessuno al mondo ha fatto nei rifiuti cio’ che ho fatto io. E ora ho pronta la soluzione finale sui rifiuti che puo’ far tornare Roma un’eccellenza, come un Colosseo moderno”. Parola di Manlio Cerroni, proprietario della discarica di Malagrotta, che in un’intervista al Corriere della Sera non soltanto racconta il suo piano per salvare la Capitale dall’emergenza rifiuti, ma svela le intenzioni politiche di Alessandro Di Battista.

“Lo sa cosa dice Di Battista di me? ‘Quando saro’ sindaco per il bene di Roma all’avvocato gli faro’ fare tutto’- dichiara Cerroni- Perche’ i rifiuti sono cosa seria, non una roba per apprendisti stregoni”. E ancora: “Grillo mi conosce bene. Lui, Di Maio, Di Battista, ho scritto loro spesso con proposte concrete”.

Al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che sostiene che certe cose succedono solo a Roma, Cerroni replica: “Per lui ho un detto dei contadini: chi poco sa, presto parla. Non a caso nel ’95 la ‘sua’ Milano mi venne a cercare per risolvere una gravissima crisi. E in 8 mesi salvammo la citta’”.