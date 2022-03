Cerroni rilancia proposta discarica a Riano

Roma – Manlio Cerroni rilancia il sito di Quadro Alto, a Riano, per risolvere il problema della discarica di Roma. Ma non solo. In una lettera inviata ieri al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e ai due assessori ai Rifiuti, rispettivamente Massimiliano Valeriani e Sabrina Alfonsi, il patron del Colari ricorda che il progetto presentato in Regione del 2009 (e successivamente respinto) prevedeva “una discarica di servizio regionale in una enorme ex cava, all’interno di un bosco che, una volta esaurita, sarebbe stata poi ricoperta, lotto per lotto, con un progetto di recupero ambientale che prevedeva il ripristino del bosco originario”.

Una soluzione da mettere in atto anche con il contributo di Ama: “Avevamo aderito- ha scritto Cerroni- anche alla richiesta del sindaco di Roma (all’epoca Gianni Alemanno, ndr) di costituire con l’Ama una società ad hoc per la realizzazione e la gestione della discarica alla quale veniva auspicata anche la partecipazione del Comune di Riano”.

Proprio il Comune tiberino fu il più acerrimo oppositore di quella discarica: “Quanto al Comune di Riano avrebbe potuto godere dei vantaggi economici derivanti dal benefit ambientale sul modello di quanto ha realizzato, proprio grazie alla discarica di servizio, il Comune di Sogliano sul Rubicone in Emilia Romagna, oltre a vedere ripristinato il bosco che ai margini sud del suo territorio”.

Da allora, negli ultimi 13 anni, in tema di discariche per gli scarti dei rifiuti urbani diverse norme sono cambiate. A partire dalla tipologia di materiale conferibile alla quantità.

“Per superare il concetto tradizionale di discarica- ha spiegato Cerroni- così com’è ancora oggi percepito e avversato dall’opinione pubblica, abbiamo proposto la trasformazione della discarica di servizio in un modello di utilità chiamato D.R.In. (deposito di residui innocui) con lo scopo e la funzione di accogliere solo gli scarti irrecuperabili e innocui derivanti dal trattamento dell’intero ciclo dei rifiuti all’interno di una discarica regionale controllata ed efficiente”.

Secondo Cerroni “con questo modello è il gestore del D.R.In che diventa il responsabile ultimo del servizio, in sintonia con gli impianti di trattamento e, in una parola, il ‘Guardiano del faro’ del corretto trattamento dell’intero ciclo dei rifiuti all’interno di una discarica regionale controllata ed efficiente”. (Agenzia Dire)