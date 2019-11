Cerveteri, sindaco Pascucci con gli studenti per la scuola Mattei – Delegazione alla Città Metropolitana –

Questa mattina il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, insieme ad una delegazione composta dai quattro rappresentanti di Istituto, da due docenti e da un genitore membro del Consiglio di Istituto dell’Enrico Mattei si è recato presso la Città Metropolitana, Ente titolare del plesso, per segnalare la gravissima situazione di disagio, già resa nota negli anni passati, in cui versa l’Istituto superiore di Cerveteri.

L’istituto, come tutte le scuole superiori, dipende dalla Citta Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) e non dal Comune di Cerveteri. Nonostante questo, il Sindaco Pascucci, che è anche Consigliere di opposizione della Città Metropolitana, lo scorso anno ha fatto stanziare tramite un emendamento un fondo di 350.000 euro per la sistemazione definitiva della copertura dell’Istituto Enrico Mattei. In questi mesi è stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori che, dopo la firma degli ultimi documenti, dovrebbero partire a brevissimo.

“Le forti piogge degli ultimi giorni hanno creato forti disagi alla Scuola dell’Enrico Mattei, con classi allagate e la conseguente impossibilità per gli studenti di entrare a scuola per svolgere lezione sia nella giornata di ieri che in quella di oggi – ha dichiarato il Sindaco Pascucci – una situazione veramente inaccettabile per un plesso che ogni giorno accoglie quasi mille studenti non solo della nostra Città ma provenienti anche dai Comuni limitrofi.

“Dopo aver ricevuto nel pomeriggio di ieri alcuni studenti nel mio ufficio ho immediatamente promosso per questa mattina un incontro urgente presso la Città Metropolitana di Roma Capitale, dove siamo stati ricevuti dalla Vicesindaca Teresa Zotta, che detiene anche la Delega all’edilizia scolastica, dall’Ingegner Giuseppe Esposito, Dirigente del Dipartimento III “Programmazione della rete scolastica – Edilizia Scolastica” e da diversi dipendenti degli uffici.

“L’incontro ha dato riscontri positivi, come la conferma dell’avvio dei lavori i cui fondi sono stati stanziati grazie al mio emendamento e la disponibilità a studiare una soluzione tampone per fronteggiare nell’immediato l’emergenza in corso”.

“Sebbene la competenza del plesso sia di competenza della Città Metropolitana, come Comune certamente non rimarremo a guardare. Il nostro impegno per tutelare gli studenti e il personale tutto dell’Istituto Enrico Mattei rimarrà sempre forte – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – questa mattina infatti, in attesa di interventi concreti e risolutori, ho comunicato sia alla Preside dell’Istituto, che alla Vicesindaca Zotta, la disponibilità del Comune di Cerveteri di mettere a disposizione degli studenti, in via temporanea, alcuni locali scolastici già pronti per affrontare questo momento di difficoltà.

“Continueremo a vigilare e stare al fianco degli studenti, che meritano una scuola sicura e accogliente”.

“Con l’occasione – conclude Pascucci – ringrazio gli studenti, le docenti e tutto il personale scolastico, che anche in questa occasione, nonostante le difficoltà quotidiane all’interno del plesso dell’Enrico Mattei, non fanno mai mancare il proprio supporto e collaborazione. Allo stesso modo, ringrazio sentitamente la Vicesindaca della Città Metropolitana Teresa Zotta, che immediatamente ha recepito le difficoltà dei nostri studenti ricevendoci tempestivamente, e tutto il personale di Città Metropolitana che questa mattina ha preso parte a questo importante incontro”.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del Comune di Cerveteri.