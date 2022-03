Cgil: beni confiscati dovranno rispondere a bisogni cittadinanza

Roma – “La Cgil di Roma e del Lazio ha partecipato ieri al Forum cittadino sui beni confiscati di Roma Capitale, costituito grazie all’impegno delle 111 realtà sociali e sindacali della Rete dei Numeri Pari, di Libera, della Cgil e della Uil. La lotta contro le mafie è innanzitutto un esercizio di partecipazione e di impegno costante per la giustizia sociale.”

“I beni confiscati dovranno rispondere ai bisogni della cittadinanza, creando servizi e lavoro dignitoso per i soggetti svantaggiati e in condizioni di difficoltà”. Così, in una nota, Eugenio Ghignoni, segretario della Cgil di Roma e del Lazio. (Agenzia Dire)