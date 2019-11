Cgil-Cisl-Uil: aderiamo a passeggiata popolare Centocelle

Roma – “Aderiamo alla mobilitazione promossa dalle reti sociali del territorio contro il clima di paura che si e’ generato in questi giorni a seguito degli attentati incendiari ai danni della ‘Pecora Elettrica’ e del ‘Baraka Bistrot’. Il 14 novembre, alle 19, saremo in piazza a Centocelle per la passeggiata popolare con tutto il quartiere”. Cosi’ in una nota la Cgil di Roma e Lazio, la Cisl Roma e Rieti e la Uil del Lazio. “Crediamo necessaria una risposta forte delle istituzioni e della societa’ civile per difendere spazi di socialita’ e inclusione in uno dei quartieri piu’ popolosi della Capitale. Non possiamo lasciare che la paura pervada il quartiere, servono azioni concrete contro questa deriva. Invitiamo pertanto tutte le cittadine e tutti i cittadini a mobilitarsi in tal senso”, concludono i sindacati.