Casa, Cgil-Cisl-Uil: confronto va supportato con dialogo continuo

Roma – “Cgil Cisl Uil e i rispettivi sindacati degli inquilini Sunia Sicet e Uniat si sono oggi confrontati con l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori sulla Deliberazione di Giunta relativa al programma strategico sulle politiche dell’abitare in citta’. Le Organizzazioni sindacali e degli inquilini hanno manifestato attenzione su alcuni temi della corposa delibera che ricostruisce tecnicamente lo sviluppo in citta’ avvenuto attraverso i vari strumenti urbanistici adottati negli anni e che indica al tempo stesso una visione di prospettiva futura in un tempo medio-lungo su come ridurre il disagio abitativo attraverso prevalentemente lo strumento della densificazione dei Piani di Zona della legge 167/62 senza ulteriore consumo di suolo.”

“Intervenendo su un bisogno censito di 56.000 famiglie e riguardante circa 200.000 persone. Le Organizzazioni sindacali ritengono che il confronto con l’Amministrazione capitolina vada supportato prima di tutto dalla continuita’ del dialogo e vada intrecciato con gli assessorati del Sociale e del Patrimonio per costruire delle vere politiche sociali e di sostegno verso i cittadini piu’ fragili in cui il tema dell’accesso alla casa diventa decisivo.”

“Quando il ruolo dell’intervento e del controllo pubblico diventa prioritario nei confronti degli aspetti speculativi e corporativi degli operatori privati e le politiche abitative fattore di giustizia sociale le Organizzazioni sindacali e degli inquilini saranno sempre favorevoli. Le OO.SS., per dare corpo a questo processo promuoveranno ogni azione e interlocuzione con la Regione Lazio e il governo centrale per mettere all’ordine del giorno la questione di Roma capitale, la sua funzione strategica nel paese e le politiche di bilancio necessarie”. Cosi’, in una nota, Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio e i rispettivi sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat. Roma, 22 giugno 2020.