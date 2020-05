Cgil-Cisl-Uil: finalmente Comune procede scorrimento liste

Roma – “Oggi abbiamo appreso che finalmente il comune di Roma sta provvedendo allo scorrimento della graduatoria per i contributi destinati alle persone con disabilita’ gravissima. Una misura importantissima che ha l’obiettivo di supportare i servizi domiciliari in favore delle persone con disabilita’ importanti fisiche sensoriali o psichiche e delle loro famiglie”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio e la Uil del Lazio.

“Dopo gli ulteriori trasferimenti economici della Regione Lazio- continua il comunicato- il Comune di Roma procede ora allo scorrimento delle persone in lista per i sostegni economi per l’intero 2020, fino al punteggio di 42 incluso. Come sindacato confederale ci siamo battuti perche’ il maggior numero di persone in condizione di gravita’ potesse accedere ai contributi e ci aspettiamo che il comune di Roma possa immettere ulteriori risorse per esaurire totalmente la graduatoria, le risorse che mancano non sono molte e l’attribuzione del contributo a tutti sarebbe un segnale di aiuto forte, a nostro parere imprescindibile, specie in questa fase di grandi difficolta’ economiche sociali oltre che sanitarie. Ora chiediamo alla Regione Lazio di convocarci a breve per varare le nuove linee guida su questa misura cosicche’ 2021 non ci colga impreparati e le persone possano ottenere un supporto importante per affrontare le loro difficolta’”.