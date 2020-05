Cgil-Cisl-Uil: nasce comitato territoriale per sicurezza

Roma – “Insieme alle confederazioni artigiane di Cna Confartigianato Claai e Casartigiani del Lazio abbiamo costituito il Comitato Territoriale, previsto dal punto 13 del Protocollo sottoscritto il 24 aprile, per l’applicazione e la verifica delle regole sulla sicurezza dei lavoratori in conseguenza all’emergenza sanitaria. In un settore come quello artigiano, con una media di tre dipendenti per azienda, la costituzione del comitato territoriale e’ una tempestiva risposta a tutela di aziende e lavoratori, resa possibile grazie anche alla qualita’ delle relazioni sindacali coltivata nel sistema bilaterale.”

“Il Comitato e’ composto dalle Parti sociali in stretta collaborazione con il collaudato Organismo paritetico sulla sicurezza nell’artigianato e con l’utilizzo dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro territoriali. Il Comitato non si limitera’ alla sola verifica delle regole condivise e sottoscritte, ma dara’ supporto alle aziende per la ripresa delle attivita’ economiche della fase 2 anche consigliando una diversa organizzazione del lavoro, in particolare sulle turnazioni, nuovi orari di lavoro e quando possibile con il lavoro da casa per limitare gli spostamenti. I lavoratori del settore, inoltre, potranno fare riferimento agli Rlst, contattabili tramite Cgil, Cisl e Uil, per segnalare criticita’ nei luoghi di lavoro, a cui il comitato dovra’ dare pronta risposta.”

“Annoveriamo la sottoscrizione del Protocollo tra le buone pratiche delle relazioni sindacali che quando vengono esercitate producono certezze e progressi per lavoratori e imprese. In questa circostanza si riafferma l’efficacia del sistema bilaterale artigiano che in emergenza sanitaria ha soddisfatto le richieste di sostegno al reddito di circa 25.000 lavoratori e lavoratrici in tempi decisamente sopportabili dai beneficiari che hanno potuto affrontare la crisi con maggiore serenita’. Oggi, con la costituzione del Comitato territoriale, aggiungiamo un nuovo tassello al consolidamento della bilateralita’ artigiana nel Lazio, ai diritti dei lavoratori e alle esigenze delle imprese con l’impegno reciproco di riprendere il negoziato su un nuovo contratto di settore piu’ aderente alla nuova realta’”. Cosi’ in un comunicato Cgil, Cisl e Uil del Lazio.