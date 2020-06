Cgil-Cisl-Uil: ricorso contro progressioni orizzontali in Regione Lazio

Roma – Sulle progressioni orizzontali del personale della Regione Lazio, i Cgil Cisl e Uil presentano ricorso al Tribunale di Roma per condotta antisindacale. “Le graduatorie degli aventi diritto, che servono a premiare merito e competenze dei lavoratori, sono pronte da sei mesi, ma nonostante i nostri solleciti e le nostre diffide dell’approvazione necessaria non c’e’ traccia”. Cosi’ Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini- segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio- all’indomani della presentazione del ricorso.

“C’e’ una chiarissima violazione delle leggi e dei contratti, in particolare dell’accordo che abbiamo sottoscritto con la Regione a febbraio 2019, proprio per valorizzare la professionalita’ e la produttivita’ dei dipendenti regionali. Lavoratori che hanno svolto regolarmente le prove concorsuali a fine 2019 e che sono ancora costretti ad aspettare per l’inadempienza del management e la mancata assunzione di responsabilita’ da parte della politica- proseguono i segretari regionali- Le graduatorie sono pronte dallo scorso dicembre e l’amministrazione avrebbe dovuto approvarle entro 5 giorni. A marzo la messa in mora della Regione per comportamento omissivo: oggi ci troviamo necessariamente a ricorrere alle vie legali per tutelare i diritti dei lavoratori aventi diritto a cui non viene riconosciuto il dovuto avanzamento economico”.

Per i sindacati “e’ nell’interesse di tutti i lavoratori della Regione risolvere il grave vulnus sulle Peo: la mancata approvazione delle graduatorie 2019 impedisce l’apertura della contrattazione per il 2020, con evidenti risvolti sulla qualita’ del lavoro e sull’innovazione dei servizi- Abbiamo rilevato un chiaro comportamento antisindacale per violazione ed errata applicazione delle norme di legge e del Ccnl, violazione e mancata applicazione del contratto integrativo aziendale e intento lesivo delle prerogative e liberta’ sindacali, visto che la materia retributiva e’ di esclusiva competenza contrattuale- proseguono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini- Per questo, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, continueremo la nostra battaglia sindacale e legale per avere giustizia e dare valore al lavoro pubblico- concludono i segretari di categoria- Dal presidente Nicola Zingaretti, in questo caso datore di lavoro di oltre 4.000 dipendenti, ci aspettiamo che rispetti quanto il contratto decentrato vigente e sottoscritto prevede”.