Cgil-Cisl-Uil: risposte parziali su mense scolastiche da Comune

Roma – “A seguito della partecipata manifestazione del 26 maggio scorso in Campidoglio delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense scolastiche, oggi si e’ tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e Roma Capitale per dare risposte e certezze circa il futuro delle lavoratrici. Roma Capitale dopo aver ascoltato le richieste delle lavoratrici ha esposto una serie di soluzioni: slittamento della durata dell’appalto in essere fino al 31 dicembre 2020; pubblicazione della nuova gara d’appalto entro il 30 settembre 2020 ed eventuale proroga dell’attuale appalto fino a luglio 2021; inserimento all’interno dell’appalto in essere di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle scuole autogestite, con la garanzia di mantenimento degli stessi livelli occupazionali e salariali; in merito alla sospensione estiva, Roma Capitale suggerira’ ai Municipi di utilizzare le lavoratrici e i lavoratori all’interno dei centri estivi, data la professionalita’ acquisita e certificata negli anni”. Lo scrivono in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio.

“Recepiamo in maniera parzialmente positiva le risposte date da Roma Capitale poiche’ riteniamo ancora insoddisfacente la timida proposta per garantire reddito nei mesi estivi- spiegano i sindacati- Il prossimo 22 giugno ci sara’ un nuovo incontro finalizzato alla gestione del cambio appalto delle scuole autogestite e per confrontarsi sulle conseguenze della refezione scolastica a seguito delle nuove modalita’ di ripresa delle attivita’ didattiche.”