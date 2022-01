Cgil-Cisl-Uil: sciopero mense differito all’11 febbraio

Roma – Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs di Roma e Lazio, in merito allo sciopero proclamato per il 31 gennaio 2022, comunicano che “la giornata di astensione sarà differita all’11 febbraio 2022 – intero turno di lavoro – per permettere la ricerca di soluzioni nei tavoli già aperti con le aziende coinvolte e con il Dipartimento Servizi Educativi di Roma Capitale.”

“Qualora non venissero raggiunte intese concrete e risolutive sulla mancata assunzione di 50 lavoratrici e lavoratori rimasti fuori a causa delle controversie tra l’azienda uscente Ladisa e quella subentrante Elior, e sulla contrattualizzazioni con aziende in subappalto, non previsto dal capitolato, tramite i comandi e i distacchi a tempo determinato al 31/12/2022 operati dalla rete di imprese facente capo alla ditta Fabbro, che rischia di compromettere il futuro occupazionale dei lavoratori, e non si sventasse il mancato riconoscimento dei diritti acquisiti, il mancato rispetto del capitolato di gara e il sottodimensionamento degli organici, metteremo in campo oltre alla mobilitazione tutti gli strumenti di lotta sindacale e legale al fine di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. (Agenzia Dire)