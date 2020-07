Cgil-Cisl-Uil: Villa Fulvia, inerzia Asl Rm 2 mette a rischio posti lavoro

Roma- Ieri nuova manifestazione dei lavoratori di Villa Fulvia, sotto la Asl Roma2. Erano presenti insieme a CGIL FP, CISL FP e UIL FPL la associazione degli utenti per avere risposte circa la ripresa delle attivita’ della Clinica. “Sono oltre due mesi che chiediamo chiarezza sul futuro della struttura e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, minati dal blocco dei ricoveri disposto dalla ASL e dalla Regione Lazio a causa delle vicende legate al Coronavirus”. Lo dichiarano il sindacalista Sergio Pero della CISL FP e Dante Armati della UIL FPL.

“L’inerzia mortificante dell’Azienda Sanitaria e della stessa Regione nel merito, crea forte disagio fra gli operatori gia’ duramente provati dallo stress accumulato negli ultimi mesi di emergenza sanitaria e sociale. Agli stessi operatori, peraltro, e’ stato applicato il regime di FIS in maniera ‘forzata’ da parte della dirigenza, contro il parere dei Sindacati.”

“È per questo che oggi siamo qui a lanciare un forte grido di allarme, considerando inoltre le esigue risorse economiche che saranno nella disponibilita’ dei lavoratori dal mese di settembre, nella migliore delle ipotesi, causando ripercussioni gravissime sulle tasche degli stessi e sui rispettivi bilanci familiari. La delegazione Sindacale non e’ stata ricevuta dal direttore Degrassi, ma dal direttore del personale Molitierno che nulla ha a che vedere con il servizio di accreditamento che ancora non decide.”

“E infatti lo stesso non ha saputo aggiungere alcuna certezza alle nostre richieste di riapertura delle attivita’ nella struttura. Nessuna risposta soddisfacente. Solo vaghe criticita’ e sconcertanti ‘vedremo’ che non soddisfano affatto le nostre aspettative ed e’ per questo che il prossimo presidio sara’ sotto la Regione Lazio. Non possiamo far perdere il posto di lavoro a piu’ di 280 dipendenti”, concludono i sindacalisti.