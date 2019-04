Cgil: condanniamo vergognosa aggressione razzista a Torre Maura

Roma – “‘Fate schifo, gli portate pure da mangiare, devono morire di fame’ urlando queste parole indecenti un gruppo di persone ha aggredito chi stava portando dei panini a 70 tra bambini, donne e uomini, in stato di indigenza, avviati a un centro di accoglienza a Torre Maura. Dopo lo scempio dei panini gettati a terra e calpestati il gruppo di aggressori ha bloccato la strada incendiando dei cassonetti. Unica colpa di questi bambini, donne e uomini e’ quella di essere rom indigenti trasferiti dal comune di Roma nel centro di accoglienza. Si tratta dell’ennesimo episodio di intolleranza razzista nella nostra citta’ e anche questa volta, puntualmente, a dare manforte ai violenti e a fomentare odio e intolleranza si sono presentati i fascisti di Casapound e Forza Nuova”.

“Condanniamo questa aggressione -prosegue il comunicato- e la violenza che ha investito queste 70 persone e gia’ da oggi ci attiveremo con le istituzioni capitoline e regionali perche’ alla cultura di odio e del razzismo si risponda attivando e rafforzando percorsi di integrazione e fuoriuscita dalla marginalita’ sociale e negazione dei diritti che i campi rom rappresentano. Da subito saremo nel quartiere per contribuire con le nostre forze al lavoro di pacificazione sociale, alla integrazione e alla lotta al degrado che investe prepotente le periferie romane, chiamando a questo sforzo le associazioni, le forze sociali e i cittadini che non si rassegnano alla deriva razzista e xenofoba”. Cosi’ in un comunicato la Cgil di Roma e del Lazio.