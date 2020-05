Cgil: domani mobilitazione per bonus affitto

Roma – “Promuoviamo e sosteniamo, nel rispetto del distanziamento sociale, la manifestazione che si terra’ domani alle ore 15 in piazza del Campidoglio con le tante associazioni, movimenti, ONG e richiedenti che in questi mesi di lockdown hanno costruito una fitta rete di solidarieta’ e mutualismo, a sostegno di tutte quelle situazioni di fragilita’ sociale della nostra citta’. L’impegno messo da questi soggetti ha sopperito alle mancanze di un’amministrazione che non e’ riuscita a erogare con rapidita’ i sostegni messi in campo da Governo e Regione. Invitiamo i cittadini a partecipare e sostenere la manifestazione”. Lo scrive in una nota la Cgil di Roma e del Lazio.