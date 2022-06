Cgil Lazio: 32% cittadini non riesce a fare esami con priorità B

Roma – “Nel Lazio il 32% dei cittadini non riesce a effettuare un esame diagnostico con priorità B entro i 10 giorni previsti dalla legge. Una situazione in peggioramento, come dimostrano i dati dell’ultimo mese, caratterizzata da forti disuguaglianze territoriali nella garanzia del diritto alle cure, con una variazione di 16 punti percentuali tra la Asl di Rieti e la Asl Roma 4. Un dato tuttavia parziale perché nell’ultimo anno il 13% della popolazione ha rinunciato a curarsi a causa di problemi economici o per difficoltà nell’accesso, a cui si aggiungono coloro che rinunciano per la mancata erogazione delle prestazioni in tempi utili”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

“Chiediamo investimenti per potenziare i servizi pubblici, aumentare il personale, la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie ed abbattere i tempi di attesa- continua la nota- Su questi temi, su cui abbiamo già avviato una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, serve un impegno straordinario di Regione e Asl. Dobbiamo mobilitarci e confrontarci, a partire dalla convocazione e dal funzionamento degli Osservatori per le liste di attesa”. (Agenzia Dire)