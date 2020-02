Cgil Lazio: martedì sotto Campidoglio insieme a attiviste Casa Donne

Roma – “Martedi’ 18 febbraio, alle ore 16, saremo in piazza del Campidoglio insieme alle attiviste della ‘Casa Internazionale delle donne’ e di ‘Lucha y Siesta’ per difendere le loro ‘case’ ancora a rischio chiusura, trasferimento, svendita, distacco delle utenze”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

“Non ci stancheremo di ripetere che quegli spazi vanno preservati, difesi, tutelati e valutati dalle istituzioni competenti per il valore sociale, politico e inclusivo che rivestono, in primis per le donne in cerca di aiuto, riscatto, autonomia e in secondo luogo per le cittadine e i cittadini- continua la nota- siamo lieti di apprendere che la sindaca Raggi abbia incontrato, nella giornata di ieri, le componenti del direttivo della Casa internazionale delle donne, dopo ben 412 giorni dall’inizio della vicenda, per l’apertura di una trattativa che riguarda la proposta di transazione economica dell’immobile. Ci sembra percio’ ancora piu’ importante essere presenti alla mobilitazione del 18 febbraio in piazza del Campidoglio, che sara’ una ‘piazza aperta’ a tutte le associazioni, cittadine e cittadini convinti che gli spazi di liberta’ vadano difesi”.