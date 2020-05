Cgil: Raggi non ha unito Roma, ricandidatura sarebbe un errore

Roma – La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma “sarebbe sbagliata, Raggi ha dimostrato di non sapere unire la citta’”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, durante una manifestazione organizzata in piazza del Campidoglio da Cgil, Cisl e Uil. Secondo Azzola, Roma ha bisogno di “un sindaco capace di unire forze e cucire progetti, di mettere insieme le diverse parti della citta’. Raggi invece non ascolta nessuno, si e’ isolata e accetta i consigli di poche persone, che non sappiamo a che titolo governino la Capitale d’Italia”.