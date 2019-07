Cgil Roma e Lazio: aderiamo a sciopero e presidio a Montecitorio

Roma – Come Cgil Roma e Lazio, aderiamo e partecipiamo al presidio di domani alle ore 16 in piazza di Montecitorio promosso e organizzato da numerose associazioni. Il decreto che la camera si appresta a votare, criminalizza il dissenso e l’immigrazione inasprendo le pene e riducendo tutto a questione di ordine pubblico. Come Cgil, siamo contro questo decreto, che mette in discussione principi cardine della nostra costituzione. Nella sola citta’ di Roma, stiamo vedendo alla nascita di un vero e proprio esperimento sulla gestione della sicurezza, e lo sgombero di Primavalle da un lato e il piano della Prefettura dall’altro ne sono l’esempio. Ridurre le condizioni di fragilita’ sociale e marginalita’ a ordine pubblico lo riteniamo sbagliato. Per questo, invitiamo domani tutta la cittadinanza democratica e la societa’ civile, ad una forte presa di posizione pubblica contro questo disegno, partecipando numerosi al presidio di domani. Lo scrive in una nota la Cgil Roma e Lazio.