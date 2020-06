Cgil Roma-Lazio: sicurezza ospedali deve essere priorità

Roma – “Molto prima dell’emergenza #Covid19, abbiamo posto a tutti i livelli il tema della sicurezza e delle aggressioni, che troppo spesso accadono nei Pronto soccorso e nei reparti degli ospedali, a Roma come ovunque. La sicurezza e’ tra le priorita’, per pazienti e lavoratori, tanto quanto gli investimenti economici e l’apertura straordinaria alle assunzioni. Solidarieta’ a lavoratori, azienda e utenti coinvolti”. Cosi’ in un comunicato Cgil Roma e Lazio.