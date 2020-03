Cgil Roma e Lazio sostiene presidio Lesbo’s Calling

Roma – “Sosteniamo e parteciperemo domani, alle 17, al presidio ‘Lesbo’s calling /Roma si mobilita’ in piazza Santi Apostoli. Quanto sta accadendo al confine tra Grecia e Turchia e’ inaccettabile e mette a rischio la vita di migliaia di persone, in fuga dagli attacchi in Siria sferrati dell’esercito Turco. È necessario per questo prendere una netta posizione contro quello che sta accadendo, dimostrando tutta la nostra solidarieta’. Per questo invitiamo tutti i cittadini alla massima partecipazione”. Cosi’ in un comunicato la Cgil di Roma e del Lazio.