Cgil: saremo presenti a sit-in antifascista a Casalotti

Roma – “Torre Maura, Casalotti, Casal Bruciato: non passa giorno che non veda una guerriglia urbana nei confronti dei rom e della loro collocazione”. Cosi’, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. “La chiusura dei campi nomadi, analogamente a quanto gia’ avvenuto in Italia e in tutta Europa- continua la nota- non puo’ prescindere dall’attribuzione di alloggi in cui far abitare i rom, nella maggior parte dei casi residenti stabilmente a Roma”.

“Eppure, la difficile situazione abitativa di Roma, l’assenza di una politica delle case popolari e la decisione del Comune di non firmare un protocollo sulle politiche abitative pubbliche e private che accoglieva le proposte e vedeva d’accordo, per la prima volta nella storia della citta’, della Regione Lazio e di tutte le associazioni coinvolte, da quelle degli inquilini a quelli sindacali ai costruttori, dalle rappresentanze degli studenti a quelle dei soggetti che occupano gli immobili, hanno prodotto un immobilismo che si scarica sui cittadini” -prosegue la nota-.

“Va aggiunto che la Regione Lazio aveva messo a disposizione 200 milioni di euro per le politiche abitative destinati a Roma, risorse che il Comune non e’ stato in grado di utilizzare. Il clima di odio che si respira in citta’ e’ anche la conseguenza, cosi’ come denunciato in questi mesi, del ‘pacchetto sicurezza’ voluto da Salvini, che ha reso al contrario piu’ insicure le nostre citta’ e indebolito le politiche per l’accoglienza. E’ per questi motivi che aderiamo convintamente al presidio antifascista ‘La guerra tra poveri la perdono i poveri’ organizzato dalle Anpi territoriali, dalla Cgil di Roma nord Viterbo e dai partiti di sinistra a Casalotti per la giornata di domani”.