Cgil: sgombero drammatizza situazione già grave

Roma – “Lo sgombero in atto nella ex scuola Don Calabria a Primavalle, senza che siano state fornite reali alternative alle persone che la abitano, drammatizza ulteriormente una questione sociale gia’ grave”. Cosi’, in una nota, Eugenio Ghignoni, segretario della Cgil di Roma e del Lazio. “Va inoltre rilevata- continua- la presenza di 80 minori che hanno visto in piena notte lo schieramento imponente delle forze dell’ordine per lo sgombero. Tutto questo, guarda caso, avviene proprio nel giorno in cui si apre la discussione parlamentare sul decreto Sicurezza bis, sollevando il legittimo sospetto di una strumentalizzazione degli sgomberi a fini politici. I problemi di Roma e delle periferie non possono ricadere sulle persone piu’ fragili. Occorre un governo politico della questione abitativa nella Capitale. Chiediamo alle istituzioni di fare la propria parte”.