Cgil: sosteniamo sciopero settore elettrico in programma venerdì

Roma – “Sosteniamo lo sciopero indetto per il prossimo 30 giugno dalla Filctem e dalla Fp Cgil, unitariamente con Cisl e Uil del settore elettrico, del gas e dell’igiene ambientale per evitare il disastro che ci aspetta dal 1 gennaio 2022 con l’entrata in vigore dell’art. 177 del ‘Codice degli Appalti'”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

“Le aziende concessionarie- continua la nota- saranno obbligate a esternalizzare l’80% di tutte le attività. Ciò vorra’ dire smontare a pezzi comparti importanti della economia del Paese che svolgono servizi essenziali per i cittadini.”

“Una norma, quella voluta dal Governo, che destruttura i settori coinvolti colpendo il lavoro e abbassando la qualità dei servizi. Con la sua entrata in vigore saranno a rischio decine di migliaia di posti di lavoro nelle società pubbliche dei diversi settori.”

“Insieme agli operatori dei settori coinvolti, mercoledì 30, a partire dalle ore 9.30, saremo in piazza Santi Apostoli per manifestare la nostra contrarietà a questa scelta sbagliata del Governo nazionale e chiedere a tutte le forze politiche di intervenire per risolvere questa vertenza che rischia di avere conseguenze negative per cittadini, lavoratori e imprese”.