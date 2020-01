Chiusa Galleria Giovanni XXIII, ecco viabilità alternativa

Roma – “Gli itinerari alternativi suggeriti quando la ‘canna nord’ a salire sara’ chiusa, per chi arriva da est sulla tangenziale, sono questi: l’uscita a Tor di Quinto per poi prendere via Colli della Farnesina, piazza Igea e via Trionfale, oppure l’uscita di corso Francia, per poi risalire con la via Cassia, via Cortina d’Ampezzo e via Trionfale. Restera’ aperta la galleria Farnesina, che consentira’ di risalire su via Edmondo De Amicis o sulla Panoramica”. Queste le alternative di viabilita’ in vista dell’imminente chiusura, per lavori, dal 20 gennaio, della ‘canna’ in direzione nord della galleria Giovanni XXIII, a Roma. A elencarle e’ stato l’ingegner Fabrizio Benvenuti dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’, intervenuto nel corso dei lavori congiunti delle commissioni comunali Lavori pubblici e Mobilita’, dove sono state rese note tutte le informazioni dell’imminente avvio dei lavori per la galleria Giovanni XXIII.